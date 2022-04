Castellammare, parcheggi per residenti diventano strisce blu. Protesta sui social Stalli di sosta per residenti trasformati in strisce blu

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Spuntano altre strisce blu in città. Questa volta è toccato agli stalli riservati alla sosta dei residenti, e quindi con colorazione gialla, che sono diventati blu. Un fatto registrato sia in zona San Marco, via Cosenza, ma anche lungo alcune arterie del centro. I cambiamenti non sono passati inosservati ai residenti che hanno espresso sui social le loro perplessità. E’ attualmente in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’installazione dei nuovi parcometri a seguito della ri-aggiudicazione della gara da parte della Tmp.

In totale a Castellammare sono previsti 1350 stalli a pagamento (strisce blu), 1020 stalli riservati ai residenti (strisce gialle), 531 posti liberi (strisce bianche), 128 stalli per sosta disabili, 25 stalli per operazioni di carico/scarico merce e 960 posti per ciclomotori. Per almeno tutto il mese di aprile la sosta sarà gratis ma poi scatterà l’aumento della tariffa oraria che sarà di due euro l’ora per ogni ora o frazione successiva alla prima lungo le seguenti strade: Via Mazzini, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Unità d’Italia, Piazza Principe Umberto, Piazza Matteotti, C.so Vittorio Emanuele, via Gaeta, via Michetti, traversa Palazzo Terme, via del Pescatore, via U. Cafiero, traversa del Marinaro, C.so Giuseppe Garibaldi, via S.M. dell’Orto, Via IV Novembre, C.so A. De Gasperi (dall’intersezione di Piazza Matteotti all’intersezione con Traversa Mele), Via Bonito, Via Duilio. La sosta sarà a pagamento nei seguenti orari in base ai periodi dell’anno: dalle ore 09 alle 21 nel periodo dal 01 Ottobre al 31 Marzo; dalle ore 09 alle 24 dal 1 Aprile al 30 Settembre.

Inoltre tra le novità in assoluto ritroviamo le strisce blu a Pozzano lungo la SS 145, relativamente al tratto stradale individuato dal segmento viario che inizia dalla spiaggia di Pozzano (compresa) e termina alla spiaggia la Rotonda (compresa), limitatamente al periodo dal 1 maggio al 30 settembre, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 con una tariffa di un euro all’ora. Sono stati rimossi nei giorni scorsi i new jersey in cemento anti abusivi della sosta, fatti installare dall’amministrazione Cimmino, che lasciano il posto alle strisce blu. Sosta ridotta in periferia. A Via De Gasperi, dall’intersezione da Traversa Cantieri Mercantili a via Traversa Varo, limitatamente al periodo 1 giugno – 31 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, la tariffa oraria è fissata in cinquanta centesimi all’ora. STABIA NEWS