Castellammare , incidente sul raccordo. E’ il secondo in due giorni, caos traffico per Sorrento. Si spera nel maltempo per la Pasquetta

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Ancora un incidente oggi domenica di Pasqua con il traffico intenso di rientro un violento impatto ha coinvolto tre auto, ieri , invece , sono stati coinvolte tre motociclette.

Il maxi tamponamento intorno alle 19 di questa sera. Uno il ferito che è stato portato d’urgenza in ospedale al San Leonardo. Al pronto soccorso i medici stanno verificando le sue condizioni.

Bloccato il traffico come ieri quando tre sono stati i feriti in uno scontro tra due motociclette, con un ventenne in coma.

Gli operatori dell’Anas, intervenuti in serata per la pulizia dopo l’incidente, hanno lasciato dei residui pericolosi per la viabilità lungo la strada.

Caos traffico per Sorrento. Si spera nel maltempo per la Pasquetta onde evitare le solite invasioni pre Covid, meglio venire a godersi la Penisola Sorrentina da martedì in poi.