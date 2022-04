Castellammare di Stabia, Salvatore Maresca vince l’oro nella World Cup di ginnastica artistica

Castellammare di Stabia festeggia il 28enne Salvatore Maresca che, grazie alla sua specialità agli anelli, conquista l’oro alla World Cup di Ginnastica Artistica maschile 2022 in Azerbaijan sconfiggendo il campione uscente Ibrahim Colak. L’atleta, agente della Fiamme Oro della Polizia di Stato, dedica la sua vittoria alla pace affermando come lo sport sia sinonimo di fratellanza e non di guerra e gli sportivi sono i portabandiera dell’Unione fra le nazioni.

Il 28enne, grazie alle sue incredibili acrobazie agli anelli, si è conquistato il soprannome di “Thor”, simbolo di invincibilità e potenza. La ginnastica, come lui stesso confessa, è stata la sua salvezza e lo ha tenuto lontano dalla camorra portandolo a raccogliere grandi successi fino ad arrivare a questo bellissimo primo posto sul podio.