Castellammare di Stabia: picchiò una ragazza per prenderle la borsa, arrestato. È stato arrestato oggi un uomo colpevole di aver picchiato una ragazza, che stava tornando a casa dal lavoro, per prenderle una borsa, al cui interno aveva soltanto dieci euro.

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno arrestato un 39enne già noto alle Forze dell’Ordine. L’attività d’indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Gragnano e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha consentito di raccogliere a carico dell’uomo gravi indizi di in ordine alla commissione dei reati di rapina e lesioni personali aggravate.

Secondo la ricostruzione, lo scorso mese di dicembre, a Gragnano, in orario notturno, l’indagato avrebbe sottratto la borsa dd una 21enne del luogo dopo averla colpita con un pugno e scaraventata a terra, per poi percuoterla ulteriormente con un calcio. L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Gragnano di appurare che l’uomo, prima di consumare la rapina, aveva seguito la vittima a bordo di un ciclomotore lungo le vie del Comune di Gragnano sino alla sua abitazione, ove si è verificato l’evento delittuoso.

Lo stesso si era poi dileguato con la borsa sottratta alla vittima, contenente la somma contante di 10 euro, alcuni documenti ed una carta prepagata. Il grave quadro indiziario a carico dell’indagato si è poi completato con il riconoscimento effettuato dalla vittima sia attraverso un’individuazione fotografica che attraverso un’individuazione di persona. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.