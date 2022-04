Castellammare di Stabia, incidente mortale sulla Panoramica. Perde la vita un giovane centauro di Melito

Castellammare di Stabia, poco dopo le 13.00 si è verificato un tragico incidente stradale all’altezza del belvedere di Via Panoramica, poco prima del bivio di Pozzano. Un 21enne motociclista di Melito avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto andando a sbattere violentemente sull’asfalto decedendo sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i soccorsi ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine al fine di verificare la dinamica del sinistro.

Nell’incidente stradale è rimasta ferita anche un’altra persona.