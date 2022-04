Castellammare di Stabia, il cordoglio dell’Hotel dei Congressi per la scomparsa di Emanuele

Ci sono notizie che non vorremmo mai leggere e mai scrivere, che lacerano il cuore e l’anima. Come quella della morte del 52enne Emanuele, una persona dal cuore grande e dal sorriso dolce. Emanuele lavorava presso l’Hotel dei Congressi a Castellammare di Stabia e lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. E proprio la struttura stabiese gli dedica un commosso addio sulla sua pagina Facebook: «È una notizia terribile di quelle che non vorremmo mai sentire. Un amico per alcuni, un fratello per altri. Ciò che è certo è che oggi 7 Aprile ognuno di noi ha perso una persona cara. Dobbiamo tutti noi un grazie a questo ragazzo ed onesto lavoratore che ha allietato giornate dure con il suo immancabile sorriso, la sua disponibilità e l’amore per il lavoro che svolgeva. Arrivederci Manuelito amico nostro, che la terra ti sia lieve».