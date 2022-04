Castellammare di Stabia, continuano le ricerche del 29enne Carmine Zurlo scomparso lo scorso 14 marzo

Castellammare di Stabia. Dallo scorso 14 marzo non si hanno più notizie del 29enne Carmine Zurlo della cui scomparsa si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto” condotta da Federica Sciarelli.

Oramai è trascorso quasi un mese ma del 29enne non ci sono tracce e non arrivano segnalazioni che possano in qualche modo essere utili al suo ritrovamento. Sulla sua scomparsa indaga anche la Dda. Per gli investigatori si fa strada l’ipotesi di un caso di lupara bianca legato al suo passato e alla sua famiglia.

Esclusa l’ipotesi dell’allontanamento volontario, diventa sempre più consistente la pista che al giovane possa essere successo qualcosa di irreparabile. Sulla base dei suoi precedenti personali e delle parentele per gli investigatori Carmine Zurlo potrebbe essere stato vittima di una vendetta violenta e il suo corpo fatto sparire.

Sono stati ricostruiti gli ultimi spostamenti del 29enne nel giorno della scomparsa quando, allontanatosi dall’abitazione di Varano con la sua Twingo nera ha poi lasciato la sua auto per salire su un’altra vettura. Il suo ultimo messaggio alla sorella, poi più niente. Per un’altra ora il suo cellulare ha continuato a documentare il segnale diretto verso i Monti Lattari. Poi il telefono si è spento.

La prospettiva più macabra sarebbe legata ai precedenti del giovane per droga e rapina e ai collegamenti con la storia della sua famiglia. Ucciso dalla polizia il padre Giovanni, nel ’95 in un conflitto a fuoco, il giovane è stato cresciuto dalla madre. Ma anche da questo lato della famiglia gli investigatori individuano elementi di preoccupazione. Lo zio Francesco Di Martino è considerato uno dei capi della cosca Afeltra-di Martino. E con il passare dei giorni la speranza di ritrovarlo vivo diminuisce.

Carmine Zurlo al momento della scomparsa indossava una felpa bianca, un paio di jeans chiaro, scarpe bianche Nike e un giubbino verde militare modello Stone Island. A casa ha lasciato i documenti, ha con sé soltanto il cellulare che risulta spento.

La famiglia non si rassegna e continua a lanciare appelli affinché qualcuno possa fornire informazioni utili per conoscere la verità su Carmine.