Castellabate, scoppia condotta del gas, operaio ferito

Castellabate ( Salerno ) Un operaio è rimasto ustionato oggi pomeriggio, a Santa Maria di Castellabate nel Cilento , mentre stava effettuando un intervento di allaccio alla rete del metano per un’abitazione privata. L’incidente è avvenuto in via Domenico Forziati, alle spalle del corso principale.

L’operaio, 43enne, dipendente di un’azienda non del posto, ha riportato ustioni di primo grado ed è stato trasferito da un’ambulanza Givi all’ospedale di Vallo della Lucania. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava effettuando l’allaccio alla rete del metano a un’utenza privata quando, per cause da accertare, si è sviluppata una fiamma alta che l’ha investito in pieno. L’area è stata successivamente messa in sicurezza.