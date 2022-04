Caso plusvalenze: tutti prosciolti. Sembrava scoppiato l’ennesimo caso sportivo, questa volta riguardante le plusvalenze nel calcio: 11 club e 59 dirigenti coinvolti. Un processo iniziato attorno ad una questione non chiara, ossia il come si faccia a stabilire il reale valore di un giocatore. Nella giornata di oggi la FIGC ha reso noto questo comunicato: “Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni”.