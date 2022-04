Caso Afragolese, il presidente Niutta spiega la situazione. Attraverso un videomessaggio di 21 minuti, il presidente dell’Afragolese Calcio, Raffaele Niutta, ha avvertito l’esigenza di spiegare ciò che è avvenuto qualche settimana fa tra Vincenzo Visone e Rosa Belgiorno. Durante una telefonata, infatti, sembra che il primo, che riveste il ruolo di direttore generale del Club da gennaio, abbia offeso con parole sessiste la seconda, responsabile marketing dell’Afragolese. Nonostante le scuse pubbliche poi da parte di Visone ed un comunicato della società, una buona percentuale di cittadini e sostenitori della squadra, totalmente schierati con la Belgiorno, hanno richiesto a gran voce le dimissioni anche di Niutta. Il presidente, sentendosi colpito, ha dunque deciso di “scendere in campo” con il videomessaggio, parlando a cuore aperto del suo amore per la maglia e per il suo team, dei progetti della società, ammettendo anche di aver commesso degli errori in qualche occasione.