Casa Angelina: la perla a cinque stelle di Praiano nella guida di Forbes

L’estate 2022 sarà la vera prova del nove per molte attività che hanno approfittato dello stop della pandemia per riorganizzarsi. Aggiornare l’offerta turistica, migliorare e implementare i servizi della struttura e restare al passo coi tempi: sono le parole chiave per una ripartenza che la costiera amalfitana aspettava da tempo. Ed è pronta a farlo con le sue pietre più preziose.

Il boutique hotel incastonato nella roccia

Una fra tante è Casa Angelina, un Boutique Hotel incastonato nella roccia di Praiano, nel pieno della costiera amalfitana. La raffinatezza del bianco mette in risalto l’architettura minimal della struttura. Uno stile minimale, ma non troppo: la ricercatezza nel dettaglio si vede anche dai pezzi d’arte contemporanea all’interno. Gli ospiti a Casa Angelina si sentono coccolati, costantemente circondati da quel sorriso che fa di loro i professionisti dell’accoglienza.

Casa Angelina nella guida Forbes

Casa Angelina è buon gusto, eleganza, relax. E viaggia forte anche sui social, dove numerosissimi influencer hanno già speso alcune parole sulla struttura praianese dopo un soggiorno di lusso. Non solo influencer, ma anche un colosso come Forbes ha elogiato Casa Angelina includendola negli Star Awards 2022. Si tratta di un riconoscimento a cui molte strutture ricettive a cinque stelle ambiscono da ogni parte del globo. Insomma, un premio non da poco, visto l’enorme potere mediatico di Forbes.

Casa Angelina: bella, ma anche buona!

La Campania è terra di sapori forti, gusto, creatività e lo è ancor di più la costiera amalfitana che ogni anno attira una gran fetta di mercato per i fan della sua gastronomia. Lo chef di Casa Angelina unisce tradizione e creatività, rendendo omaggio alla cucina tipica campana e creando al contempo piatti innovativi, moderni ed entusiasmanti. Ma l’esperienza enogastronomica non si ferma qui: se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, ci si potrà godere il proprio piatto a bordo piscina o con una vista mare pazzesca.