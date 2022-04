Le parole del giornalista e scrittore Carlo Ametrano in vista del Senna Day: “Lorih Caradonna, Dunia Rocchi e Daniela Donnarumma ospiti d’onore”

Carlo Ametrano: “Senna Day? E’ un’emozione indescrivibile”

INSERITO DA CARLO AMETRANO

Ormai ci siamo, il 30 aprile è vicino. Manca sempre meno prima dell’inizio dell’Ayrton Senna Day. La kermesse, organizzata da Carlo Ametrano per celebrare il pilota brasiliano, prenderà il via sabato alle ore 19.30 presso l’agriturismo “Cantine Zuffa” a Imola.

Per l’occasione, abbiamo intercettato questa mattina lo scrittore Carlo Ametrano che ha dichiarato:

Ciao Carlo, ci siamo! Manca sempre meno al Senna Day: pronto?

“Il sogno si sta avverando! Ci stiamo avvicinando sempre di più per il Senna Day. L’evento si svolgerà all’Agriturismo Cantine Zuffa il 30 aprile. Non vedo davvero l’ora!”

Presenti tanti ospiti di lusso, confermi?

“Ci sarà un parterre invidiabile. Avremo un lato interamente dedicato a donne-motori. Ci sarà l’attrice e fotomodella Lorih Caradonna, Dunia Rocchi, pilota nei kart e anche Daniela Donnarumma”.

Parteciperanno all’evento anche ex piloti che hanno conosciuto Ayrton?

“Sì, assolutamente. Avremo Ruggero Melgrati, che ha avuto modo di correre con Ayrton. Avremo commissari di pista di Imola, Pietro Benvenuti, Gian Carlo Minardi e anche Elena Penazzi. Avremo anche la McLaren di Piergiorgio Rotter, sarà davvero una grande emozione”.

Senza dimenticare il vero obiettivo dell’evento…

“Il nostro obiettivo è celebrare e ricordare il pilota brasiliano. Anche per questo, ci sarà dal direttore Augusto Zuffa la presentazione e degustazione di vini locali dedicati proprio a Senna. Ci sono però anche altre sorprese, che non voglio ancora svelare!”.

Se vuoi ascoltare l’intervista a Carlo Ametrano clicca sul link che segue: http://chirb.it/NEdwP3