Carico e scarico merci a Positano: ecco le regole. Sentiamo il comandante dei vigili

Positanonews ha potuto intervistare il comandante della Polizia Municipale di Positano, Sergio Pontecorvo, che negli ultimi giorni opera senza sosta per garantire una città verticale più libera possibile dal traffico ed efficiente dal punto di vista della viabilità. Non solo auto, ma anche tir e furgoni per il carico e scarico merci nel mirino dei vigili di Positano. Pontecorvo, infatti, chiarisce gli orari in cui è possibile effettuare tali interventi. Si può occupare la strada dalle 10 del mattino e bisogna disimpegnare l’arteria stradale entro le 11 – dice Pontecorvo. Oggi danno una mano anche gli ausiliari del traffico in tutta la costiera amalfitana, tra cui Positano. Per quanto riguarda il Lunedì di Pasquetta a Positano, le previsioni sono ottime anche se il traffico è intenso. Il consiglio è di venire a piedi, ci si gusta i percorsi inesplorati – conclude il Comandante.