Capri, si veste di luci e novità il negozio di “Capri Watch” che si rinnova ed impreziosisce

Capri. Meraviglioso restyling del negozio di “Capri Watch”, fortemente voluto dall’imprenditore Silvio Staiano che così commenta sulla sua pagina Facebook: «Realizzare un sogno non è un piacere ma un “dovere”!»

Decine di rivenditori in tutta Italia e anche nel resto del mondo, la nota azienda è divenuta famosa per i suoi bellissimi orologi e per la sua capacità di proporre sempre innovazioni stravolgendo la concorrenza. A Silvio Staiano va riconosciuto il merito di essere riuscito a creare un’impresa di successo, cresciuta costantemente dal 1995, fino a diventare uno status symbol e affermarsi ai vertici dell’orologeria fashion italiana. Modelli sempre più raffinati ed esclusivi, frutto di una continua ricerca e creatività. Le bellezze uniche ed i colori inconfondibili dell’isola di Capri sono la fonte principale d’ispirazione per le creazioni “Capri Watch”, i cui caratteri distintivi sono sempre più riconoscibili, sia in Italia che all’estero. Capri Watch utilizza unicamente i migliori cristalli Swarovski in qualità di partner ufficiale della maison, leader mondiale.