Capri, lutto alla Società di mutuo soccorso: addio a Raffaele Vinaccia

L’Isola Azzurra è in lutto per la perdita di Raffaele Vinaccia della Società Società Operaia di Mutuo Soccorso di Capri. Il rito funebre si terrà in queste ore dell’8 aprile presso la Chiesa di San Costanzo della Marina Grande. La Società ha invitato tutti i suoi colleghi a partecipare alle esequie per ricordare il caro Raffaele. La famiglia è affranta dal dolore, e a loro va il nostro pensiero e le più sentite condoglianze.