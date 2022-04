Capri, kit per confezionare droga vicino alla scuola: Carabinieri sulle tracce del pusher

Carabinieri in azione a Capri, dov’è stato istituito un intervento al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani dell’Isola Azzurra. Durante un servizio di controllo del territorio sull’isola della Grotta Azzurra, nel comune di Anacapri, i militari della locale stazione e del nucleo cinofili di Sarno hanno monitorato le strade, in particolare quelle che circondano gli istituti scolastici. In via Axel Munthe, lungo il perimetro dell’omonimo istituto professionale, i cani hanno fiutato qualcosa. Due involucri contenenti marijuana, due grinder per tritare l’erba e materiale vario per il confezionamento degli spinelli. La droga è stata sequestrata mentre continuano le indagini per risalire al pusher sbadato