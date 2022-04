Capri è unica al Mondo: l’Olimpo delle contraddizioni e degli eccessi. Strade ridotte male e funicolare chiusa

Chiusa da mesi e mesi, ci prendono in giro raccontandoci che è oggetto di manutenzione! Non ci crede nessuno, nemeno chi lo afferma incautamente.

Beh, a questo punto fa male, molto male, osservare che i pubblici amministratori consentano questo stato di cose. Spiace assistere al Silenzio. Nessuna censura viene mossa dalla Casa Comunale nei confronti dei gestori della Funicolare e nessun provvedimento viene adottato nei confronti di chi agisce in danno della Comunità contribuendo al degrado ed al declino generale.

Non è questo il modo di rappresentarci, se non difendete il decoro. Così ci esponete soltanto a pessime figure di livello internazionale! Pregiudicando il valore e l’immagine di Capri in tutto il Mondo.