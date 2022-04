Caos traffico a Ravello, ma nessuno sanziona le auto in sosta. Dopo due anni di stop, questo 2022 sarà il vero e proprio anno della ripartenza. La Costiera Amalfitana già nel corso della settimana di Pasqua è stata presa d’assalto dai turisti, e con loro ed i e bus dei vacanzieri, è tornato il traffico. La viabilità è da sempre il tallone d’Achille anche della costiera amalfitana, ormai è chiaro.

Un grande problema è rappresentato da Ravello. Nella mattinata di oggi, sabato 23 aprile 2022, Castiglione di Ravello è sommersa dal traffico: ma non sono solo lunghe code di veicoli affollano le strade e a creare disagi, quanto anche la grande problematica della sosta selvaggia. Sono molte le automobili parcheggiate lì dove non si potrebbe. Auto che nessuno sanziona. Infatti, Ravello non rientra a far parte del comando associato dei vigili Atrani-Minori-Maiori.

Insomma, per questo motivo Ravello “blocca” mezza Costiera Amalfitana.