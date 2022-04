Caos traffico a Positano: code di un’ora da Tordigliano. Dopo due anni di stop, questo 2022 sarà il vero e proprio anno della ripartenza. La Costiera Amalfitana già nel corso della settimana di Pasqua è stata presa d’assalto dai turisti, e con loro ed i e bus dei vacanzieri, è tornato il traffico. Tra lunghe code di automobili e sosta selvaggia, la viabilità è da sempre il tallone d’Achille anche della costiera amalfitana, ormai è chiaro.

Questa mattina, domenica 24 aprile 2022, si sta vivendo un vero e proprio incubo traffico da Tordigliano a Positano: per percorrere questo tratto di strada in automobile, infatti, ci vuole un’ora.

Un ulteriore problema è causato dalla Sita. Sono centinaia le persone lasciate a piedi, ma non per colpa degli autisti: infatti, le corse sono poche, dunque non tutti riescono a salire sugli autobus.

Insomma, una situazione di caos in questo ponte del 25 aprile.