Caos per il rientro dopo la Pasquetta, traffico intenso in uscita dalla penisola sorrentina

In questa giornata di Pasquetta in tantissimi hanno raggiunto la penisola sorrentina per la tradizionale “gita fuori porta”, complice un cielo terso e delle temperature piacevoli. Come era prevedibile si registra un intenso traffico in direzione Napoli che ha inizio dalla città di Meta e che si snoda fino a Punta Scutari.

Il traffico è destinato a non diminuire almeno fino alle prime ore serali perché in tanti si metteranno in viaggio subito dopo il tramonto per raggiungere le proprie destinazioni. Invitiamo autisti e motociclisti a procedere con cautela, rispettando tutte le norme del Codice della Strada e la distanza di sicurezza tra i veicoli al fine di evitare incidenti. Invitiamo alla pazienza ed alla prudenza in modo da concludere al meglio questa giornata di relax.