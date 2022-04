Caos da Vietri sul Mare a Positano: arrivano gli ausiliari del traffico in costiera amalfitana

La costiera amalfitana si prepara ad accogliere i primi turisti, i vacanzieri delle mezze stagioni o probabilmente chi è interessato ai riti pasquali molto sentiti nella Divina Costiera: dopo ben due anni nella maggior parte dei comuni tornano le tradizioni che sempre hanno accompagnato grandi e piccini durante il periodo della Settimana Santa. Insomma, si tratta di un connubio che ha portato al generarsi di un caos inaudito in costiera amalfitana: bus turistici, moto, auto, ncc, taxi e chi più ne ha più ne metta. Tutti pronti al ritorno alla normalità, un passo davvero importante che ha costretto le amministrazioni comunali ad agire di conseguenza. Da Vietri sul Mare a Positano sono attivi da oggi gli ausiliari del traffico. Tutta la costiera amalfitana ha potuto assaggiare da circa un mese a questa parte tutte le problematiche relative alla viabilità. Problemi seri a cui alludeva anche Gino Acampora – imprenditore di Sorrento intervistato ieri da Positanonews – da risolvere prima dell’arrivo del periodo di fuoco, non solo per il sole, quanto per il vero caos estivo della costiera amalfitana.

