Cancello a Tordigliano, dopo Positanonews si interessano Ricominciamo da Vico e Movimento Cinque Stelle

Positanonews al fianco dei cittadini per far fruire veramente tutte le spiagge libere, e figuriamoci se non lo facevamo per la spiaggia più grande della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, a Tordigliano, fra Positano e Piano di Sorrento, ma in una striscia di territorio di Vico Equense

Come ci ha detto il sindaco Peppe Aiello, il sindaco non ha emesso nessuna ordinanza. Purtroppo c’è molta ignoranza giuridica in giro, una cosa sono le ordinanze, che può emettere il primo cittadino, altra sono richieste e note, determine, atti di giunta e delibere di consiglio comunale, le parole sono importanti.

Finora solo noi di Positanonews abbiamo sollevato dubbi, anche perchè reduci da vecchie battaglie, con il pretesto del rischio idrogeologico si possono chiudere tutte le spiagge libere della Costa d’ Amalfi, possiamo elencarne una decina , a cominciare da Fornillo per poi Praiano.

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Vico Equense hanno chiesto all’amministrazione comunale di fare chiarezza

“In data 20 aprile 2022 il sindaco di Vico Equense – scrivono in una nota i Pentastellati – asserisce sulla pagina Facebook di un noto giornalista che lui non ha fatto nessuna ordinanza per interdire l’accesso alla spiaggia di Tordigliano, ma il 16 dicembre 2021 il responsabile della protezione civile registrava al protocollo comunale la richiesta di interdizione accesso alla spiaggia di Tordigliano (protocollo n° 52163 del 16/12/2021)”.

La vicenda è ormai nota, la società proprietaria ha chiuso l’accesso perché il costone è franoso. Anche il movimento politico Ricominciamo da Vico ha chiesto al sindaco di intervenire per la riapertura della strada da sempre a uso pubblico che porta alla spiaggia di Tordigliano. Da sempre era la spiaggia di Arola, rapporto nato quando dalla stradina in località Cisterne, si scendeva sul costone “fino all’acqua salata”, in genere per raccogliere l’erba per le vacche ma anche per pescare. La vicenda, però, si arricchisce di nuovi particolari. Mentre monta, specie nella frazione di Arola, la rabbia dei cittadini per questa ennesima negazione dei diritti, un gruppo denominato Arola Boys ha divelto la recinzione.