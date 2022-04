Campionato Eccellenza: slitta la 25° giornata

Con un breve comunicato la LND Campania ha indetto lo slittamento della 25ª giornata, che era in programma per questo sabato. La decisione è arrivata per dar modo alle squadre che avevano alcune gare in meno di poterle recuperare, e quindi di mettersi al pari di tutte le altre squadre, ed evitare di doverle giocare a campionato finito, vista anche l’incertezza nei tre gironi. Quindi la gara che era in programma domani alle ore 16:00, contro l’Angri, sarà disputata SABATO 16 APRILE, sempre alle 16:00. Conseguenza vuole che l’ultima giornata di campionato, nella quale i biancazzurri faranno visita al Sant’Agnello, sarà disputata il sabato successivo, cioè il 23 Aprile.