Campania express Napoli – Sorrento, aumento tariffe e cancellazione a Vico Equense, la protesta degli operatori

Forte protesta degli operatori turistici della Penisola Sorrentina indirizzata al Presidente della Regione Campania De Luca sull’aumento delle tariffe del Campania Express e sulle possibili cancellazione delle fermate in alcuni Comuni della Penisola Sorrentina.

Non è assolutamente il momento di aumentare tali tariffe alla vigilia di una stagione turistica che dopo due anni disastrosi va incentivata e non certo zavorrata di ulteriori costi per i turisti

Sarebbe stato poi opportuno che Eav prima di questa decisione si fosse consultata con gli operatori del settore in considerazione del fatto che Campania Express è una linea turistica.

Espressa anche grande preoccupazione sull’ipotesi di cancellazione delle fermate del Campania Express in alcuni Comuni della Penisola Sorrentina, decisione che colpirebbe profondamente la logica del comprensorio Sorrentino.

Infine è stato chiesto al Presidente De Luca di intervenire per accelerare l’incontro tra i rappresentanti delle associazioni della filiera turistica, gli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina e il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone

per avviare un immediato confronto finalizzato a individuare iniziative di breve, medio e lungo periodo per affrontare il problema della accessibilità in Penisola Sorrentina, grande priorità del territorio

Le associazioni della filiera turistica hanno sollecitato i rappresentanti istituzionali locali a dare forza a questa richiesta al Presidente De Luca

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Mauro Di Maio

Presidente Chiavi D’Oro FAIPA

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Vincenzo Ercolano Presidente Confcommercio Sorrento

Gianluca Di Carmine

Presidente Confcommercio Piano

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper