Campania Express, 15 euro per il treno Napoli-Sorrento: è protesta

Scoppia la bufera attorno al caso Campania Express in Penisola Sorrentina. Gli operatori del turismo nella costa di Sorrento sono alquanto amareggiati per il drastico aumento dei prezzi per il treno introdotto alcuni anni fa. L’obiettivo? Raggiungere i principali hotspot turistici con un numero limitato di fermate prima di raggiungere Sorrento. Generalmente, l’acquisto del biglietto per questo treno non andava mai oltre i 10 euro per tratte anche abbastanza lunghe, come quella che collega Napoli a Sorrento. A breve questa cifra rischia di schizzare alle stelle, con un aumento di circa il 50%. La stessa tratta, dunque, andrebbe a toccare la cifra di 15 euro: cifre esorbitanti e fuori dal comune, considerato che si tratta della prima vera estate in cui il turismo sembra poter rifiatare, e con questi provvedimenti si rischia soltanto di opprimere ancora più una categoria già allo stremo. E’ la stessa problematica che gli operatori del turismo hanno sottoposto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una nota scritta.