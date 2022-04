Campania: aperte le modalità di adesione peri l sostegno psicologico ai minori. Sono aperte da ieri le modalità di adesione per il sostegno piscologico ai minori.

“Siamo l’unica Regione d’Italia che ha varato una misura di questo tipo: garantiamo da 1 a 10 sedute con lo psicologo per intervenire nel caso di famiglie nelle quali ci siano bambini che hanno vissuto in maniera pesante i due anni di Covid – ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca -. Daremo, per questa prima fase, una mano a 1600 nuclei familiari. Gli altri si riempiono la bocca con le belle parole, la Regione Campania anche su questo importante e complicato terreno fa cose concrete”.

Per consultare il protocollo e aderire (scadenza 11 maggio 2022)