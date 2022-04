Bus fermi per Pasqua a Salerno, disagi per i turisti. Cascone: “Criticità inaccettabile”. Disagio a Salerno durante il giorno di Pasqua a causa dei bus fermi. I mezzi del trasporto pubblico su gomma BusItalia, come previsto dal contratto, non sono circolati. Il servizio è, infatti, stato ripristinato per Pasquetta.

Si è trattato di un grave danno per la città: i tanti turisti, infatti, sono stati lasciati a piedi.

Sul tema è intervenuto il Consigliere e Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) Luca Cascone, il quale ha assicurato che il problema non si presenterà nuovamente. Così Cascone ai microfoni di Radio Alfa:

“E’ un problema che abbiamo conosciuto anche a Napoli – afferma Luca Cascone – come nel resto della regione. Lo attribuirei alla pandemia: nessuno ha fatto caso in questi anni della problematica perché le esigenze erano diverse. La domanda era molto inferiore. Porremmo i giusti correttivi. La Campania – chiosa il consigliere regionale – deve vivere di turismo e non possono esserci queste mancanze nei giorni di festa. Bisogna garantire i servizi utili. Consideriamo già risolta la problematica”.