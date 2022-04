Buon compleanno Anna Falchi, la ricordiamo per “Moda Mare Positano”.Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomäki[2] (Tampere, 22 aprile 1972), è un’attrice, conduttrice televisiva, ex modella e produttrice cinematografica italiana con cittadinanza finlandese, considerata un sex symbol degli anni 1990 e 2000.

Ecco il lancio d’agenzia dell’epoca in Costiera amalfitana , per questo evento, perso poi da Positano, c’era un vero e proprio boom di ascolti .

Roma, 7 giu 1996 . -(Adnkronos)- La serata conclusiva della kermesse dedicata alla bellezza e alla moda, svoltasi a Positano, ha consentito a Canale 5 di vincere la serata con 5 milioni 337 mila telespettatori e il 25.16% di share. ”Modamare a Positano” condotto da Alberto Castagna e Anna Falchi con Francesca Rettondini ha decreto la ”Bellissima d’Europa” premiando la sedicenne spagnola Raquel Sueiro futura top model seguita dalla torinese Gabriella Sfardini di 22 anni e dalla Belga Sophie Winters di 20.

A ”Modamare a Positano” non poteva mancare la musica: si sono esibiti i Platters, Evergreen per tutte le generazioni e, in un meadley delle sue piu’ belle canzoni, Ron vincitore dell’ultimo festival della canzone italiana.

Canale 5 con ”Modamare a Positano” s’ e’ aggiudicato il primo posto nella classifica degli ascolti anche il miglior ascolto in fascia prime time con 5 milioni 049 mila telespettatori e il 22.67% di share battendo Raiuno con 4 milioni 613 mila telespettatori e il 20.71% di share.

