Brutto incidente tra scooter a Cetara: sul posto vigli, carabinieri e due ambulanze

Un brutto incidente è stato registrato in questo pomeriggio del 30 aprile in costiera amafltana. I cittadini di Cetara sono stati scossi da un sinistro stradale nel pomeriggio, che ha visto il coinvolgimento di alcuni ragazzi e i relativi scooter. Il fatto è avvenuto nel centro abitato del paese, bloccando la circolazione veicolare per qualche instante. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Cetara con il Maresciallo Cuccurullo e successivamente i Carabinieri di Vietri sul Mare che nel corso di queste ore stanno effettuando approfondimenti in merito per ricostruire l’entità e la dinamica dell’incidente. Giunte a Cetara anche due ambulanze con i medici del 118 pronti ad accertare la presenza di feriti più o meno gravi. Prezioso anche il contributo della Protezione Civile di Cetara che assicura la sua costanza sul territorio per supportare le forze dell’ordine.