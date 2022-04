Boom turistico in Penisola Sorrentina, ma Marina di Cassano rimane off limits a Pasqua. Continuano i disagi per i residenti di Marina di Cassano, ma anche per quelli di Santa Caterina di Sant’Agnello. Molti si rivolgono ai social network e direttamente alla nostra redazione carottese di Positanonews. Il disagio è enorme anche perchè l’ascensore è abilitato solo al trasporto persone ed è limitato. Ci sono gli operatori turistici e commerciali, ma anche i diportisti che hanno difficoltà, per non parlare dei residenti. Appena avremo notizie certe , verificando noi stessi sul posto, dell’apertura vi informeremo