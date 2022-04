Boom turistico a Napoli, nelle costiere amalfitana e sorrentina, in Cilento e nelle isole , la diretta del Governatore della Campania De Luca

“Boom turistico a Napoli, nelle costiere amalfitana e sorrentina, in Cilento e nelle isole: un movimento turistico davvero imponente”. A dirlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che oggi pomeriggi ha fatto il punto sull’attività della della Regione e sulle principali questioni politiche ed economiche campane.

“Siamo contenti, perché Procida Capitale italiana della cultura servirà anche a questo – continua De Luca – aiuterà a sviluppare e consolidare un movimento turistico. Lo scorso anno l’operazione fatta dalla Regione Campania ‘isole Covid free’, in dissenso dal generale e dal Ministero della Salute, ha consentito di avere una stagione turistica straordinaria in tutte le isole della Campania”. Dopo l’estate, mesi difficile e oggi la ripresa. “Abbiamo avuto poi una flessione, oggi abbiamo un problema con i turisti russi e ucraini che non arriveranno, ma possiamo dire che già oggi in tante realtà registriamo il tutto esaurito, e gli eventi di Procida Capitale daranno un ulteriore incremento al flusso turistico campano”.