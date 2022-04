Blackout a Positano: saltata la corrente in molte attività. Questa mattina di domenica, 3 aprile 2022, si è verificato un blackout a Positano: in molte attività dei Mulini e della parte centrale della città verticale, è saltata la corrente.

Si prospetta un’estate drammatica per l’energia elettrica, situazione che crea molta preoccupazione tra gli operatori. Tra questi, noi di Positanonews abbiamo sentito Elio Rispoli, il quale addirittura ha scelto una cucina a gas proprio per evitare il rischio di blackout nel corso di questa stagione estiva. Nonostante tutti i rafforzamenti, infatti, si rischi proprio a causa del boom un’estate difficile per l’approvvigionamento elettrico.