Segnalazione di Maurizio Vitiello – Bice Perrini espone a Bari.

Foto 2 di 2



Bice Perrini espone le sue ultime opere dal 7 aprile 2022 a bari, alla “Teca del Mediterraneo”, Via Gentile, 52.

Giovedì 7 aprile 2022 alle ore 17.00 sarà inaugurata la mostra “B.A.C.I.” Bari Arte Colore Inclusione dell’artista Bice Perrini, promossa dalla Teca del Mediterraneo – Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, con il patrocinio del comune di Bari, assessorato alle politiche culturali e turistiche

All’inaugurazione saranno presenti la Presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, Ines Pierucci, assessore alle politiche culturali e turistiche, Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, la pittrice Bice Perrini, Giorgio Bertozzi curatore d’arte e l’artista Pierluca Cetera.

“BACI – Bari Arte Colore Inclusione: Colora la periferia di Bari per portare benessere” è una mostra per la città attraverso manifesti e dipinti, per colorare gli spazi grigi della città e valorizzare con l’Arte il quartiere Japigia.

Le opere dell’artista Bice Perrini saranno presenti nel quartiere con manifesti che si collegheranno alla mostra visitabile presso la Biblioteca del Consiglio regionale – Teca del Mediterraneo dal 7 aprile a fine maggio 2022. Per i visitatori è previsto in omaggio il catalogo dell’evento .

Accesso libero e gratuito, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, muniti di green pass rafforzato e mascherina FFP2.

La Presidente del Consiglio Loredana Capone ha dichiarato: “Mi ha molto colpita B.A.C.I., la mostra realizzata da Bice Perrini, che con le sue 42 opere realizzate negli ultimi anni, ha deciso di far esplodere di colori il quartiere della sua città, Japigia a Bari. È un percorso vivo, dinamico, che cattura perché parla con la forza dirompente dei colori, che riesce a dare una caratterizzazione sempre nuova al contesto e a dare una nuova linfa a chi osserva la potenza cromatica. È proprio vero, abbiamo bisogno di città più colorate, perchè con ognuna di quelle sfumature gli stati d’animo singoli e collettivi, con un meccanismo inconscio, portano a migliorare nelle prassi la qualità della vita. Colorare le periferie, poi, è un ulteriore tassello verso una rigenerazione urbana che sappia unire funzionalità a bellezza.

I colori presenti nelle opere di Bice Perrini ci aiutano a fantasticare, ci ricordano che nella frenesia del quotidiano è importante ritagliarsi il tempo della riflessione e della sorpresa; ognuno dei suoi dipinti, infatti, lascia il visitatore perdersi nell’abbraccio del giallo, nel sorriso del rosso, nello sguardo del blu, guidati da alcune figure reali che fanno camminare in quel confine, sempre sottile, da realtà e astrazione, tra suggestioni e immagini. Abbiamo deciso di ospitare la mostra B.A.C.I. nel Consiglio Regionale della Puglia, affinché sempre più cittadini e cittadine decidano di entrare in questa casa di vetro e per caratterizzare gli spazi con quei colori, perchè anche i luoghi della rappresentanza democratica, delle istituzioni, della politica possano aiutarci a praticare Bellezza”

Ines Pierucci…

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.

Il catalogo della mostra è inserito nella linea editoriale “Leggi la Puglia”, in cui confluiscono tutte le pubblicazioni del Consiglio Regionale della Puglia realizzate con il coordinamento della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.

L’obiettivo della linea editoriale, approvata con delibera n. 151/2018 dell’Ufficio di Presidenza, è quello di valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale, nonché l’Istituzione consiliare stessa.

Tutte le pubblicazioni sono edite, oltre che in formato cartaceo, anche in formato digitale scaricabile gratuitamente sul sito di Teca del Mediterraneo, la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, al link https://biblioteca.consiglio.puglia.it/linea-editoriale-leggi-la-puglia-.

Si assicura così la condivisione e la fruibilità dei contenuti ad un ampio pubblico.

Segnaliamo il testo di Giorgio Bertozzi, che accompagna la mostra:

La felicità non è avere quello che si desidera,

ma desiderare quello che si ha. Oscar Wild.

Giuseppe Tornatore ci ha regalato una delle pagine più emozionanti della storia del cinema. Nessuno che abbia assistito al finale di “Nuovo cinema paradiso“ è rimasto indifferente alla sequenza dei Baci censurati, assemblati da Alfredo, come testimonianza dell’amore per Salvatore, per il cinema e per il “gesto” che maggiormente caratterizza un’ attrazione reciproca, appassionata, forte e libera . Con Bice Perrini il “gesto” diventa evento e si materializza nella mostra di cui questo libro è testimonianza e che ci accompagna, opera dopo opera, come i BACI nella sequenza del film. BACI rivolti a Bari e a Japigia, il quartiere, da cui la testimonianza d’amore, di orgoglio e di appartenenza dell’artista prende il via.

La produzione artistica di Bice Perrini si può definire astrattismo naturalistico, con inclinazioni spontanee ai colori primari e ai loro complementari. Nei quadri più sognanti di Bice Perrini c’è, comunque, sempre un particolare richiamo a forme riconoscibili le quali in qualche modo si ricompongono nelle immagini di una realtà profondamente o, ancora meglio, totalmente reinterpretata. Inoltre, ella, possiede uno stile pulito e modulato, una capacità gestuale fluida e sicura, un segno che spesso costruisce l’insieme dell’opera nelle suggestioni cromatiche che vivono di sé, delle loro infinite possibilità evocative e rappresentative. In questi “astratti” rimangono i fragori della natura della vita e del cibo che della natura e della vita ne è l’essenza e allo stesso tempo, in quanto nutrimento, il combustibile prezioso.

Bice Perrini possiede un’idea di arte, pittura o scultura che sia, che nasce dal rapporto tra l’artista e lo spettatore. L’arte è qualcosa di unico e irripetibile, ogni lavoro è diverso perché diverse sono le condizioni in cui è stato realizzato.

Lo spazio dell’opera non presenta più un’immagine con un centro e una periferia, ma una distesa articolata di elementi che suggeriscono la possibilità di continuazione oltre i bordi stessi del quadro, ogni confine è abbattuto. I colori utilizzati assumono consistenza. Come accade costantemente, nella produzione più recente, la gamma cromatica dell’opera è un trionfo di solarità, gioia, amore, serenità, talmente contagiosa e ipnotica che non può lasciare indifferente chiunque possieda un animo libero. La pittura di Bice Perrini, infatti, diventa, in quanto privata da ogni esigenza di riproduzione illusionistica del reale, laddove, come spesso accade, ciò che è definito non è altro che l’illusione di ciò che vorremmo la realtà fosse è che spesso così non è divenendo per ciò un irraggiungibile miraggio, la pittura, dicevamo, diventa testimonianza concreta e diretta dell’energia positiva che irradia l’autrice.

La materia-colore prende forma dalla sua stessa sovrapposizione, attraverso cui non si attua una cancellazione ma una fusione di dati. Un vero e proprio assemblage di colori è quello che crea Bice Perrini con le sue opere. L’ambiente e la natura entrano a far da collante per i suoi lavori, mentre le percezioni fruitive sviluppano il percorso nodale della interpretazione per il secondo livello di lettura, quello personale. Simbologie in foggia di memento, sono le citazioni nella produzione di Bice Perrini che evidenziano come, in un’epoca che spesso guarda ad altri mondi “al di là dei confini”, lei guarda, vicino intorno, al mare che lambisce Japigia, agli uccelli che si posano sul davanzale, al sole che innonda il suo atelier alle isolate piante che rendono il mondo da lei amato simile ad un oasi innondata dalla gialla luce del sole, ombreggiata da verdi palme, rinfrescata da rigogliosa acqua blu.

“Con l’arte non si mangia”, qualcuno affermava anni fa. Bice Perrini, con la sua opera formata di colore e forme alluse o eluse evidenzia come di arte, invece, si nutra anche lo spirito, oltre al corpo, quando si ciba dei prodotti della natura, trasformati da Bice stessa anche in vellutate creme, dalle identiche tonalità dei colori acrilici che lei impiega per le tele e che, con il pennello, ci serve sapientemente sul pane per il piacere del palato dopo la meraviglia della vista. L’insieme di quanto detto, e non solo, diventa lo stimolo multisensoriale che la nostra artista ci dona e dona alla sua città e alla sua Japigia, il quartiere che prede il nome dall’antica e fiera popolazione che abitava questa ricca area del Mediterraneo da cui, nel tempo, è derivato il nome della stessa Puglia. Bice Perrini ama le sue radici con la stessa naturalezza e slancio con cui milioni di visitatrici hanno riempito, a Parigi, di rossi BACI, il monumento commemorativo del grande scrittore poeta e drammaturgo Oscar Wilde

Giorgio Bertozzi

Curatore d’Arte

B.A.C.I.

Bari Arte Colore Inclusione