Bambino di 12 anni muore mentre stava a scuola , tragedia in Campania Un bambino di 12 anni è deceduto questa mattina, 2 aprile, nell’Istituto comprensivo statale Mercogliano-Guadagni di Cimitile, comune del circondario di Nola, in provincia di Napoli. Avrebbe accusato un malore mentre si trovava nell’atrio della struttura scolastica, i tentativi di soccorso si sarebbero rivelati inutili; sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per gli accertamenti del caso e per l’avvio delle indagini. Il sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero, si è recato a scuola per incontrare la famiglia del bambino.

Il piccolo, questa la ricostruzione su cui stanno lavorando gli investigatori, si sarebbe sentito male mentre era a scuola e avrebbe rapidamente perso i sensi; nonostante il tempestivo allarme al 118, sarebbe morto in pochissimo tempo. I carabinieri, ascoltando i diversi testimoni che hanno assistito alla tragedia, hanno accertato che il bambino è stato soccorso non appena ha accusato il malore e che la richiesta di aiuto è stata immediatamente inoltrata; non ci sarebbero stati intoppi o ritardi nemmeno per l’arrivo a scuola dei sanitari dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, che però non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso.

Si ipotizzano le cause naturali

Secondo quanto ricostruito dai militari nelle fasi iniziali delle indagini la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali: sembra infatti che il 12enne soffrisse di diverse patologie che potrebbero quindi averne causato la morte. Il padre del piccolo, a quanto si apprende, è deceduto circa un anno e mezzo fa per infarto e dopo la sua morte il 12enne era stato sottoposto a monitoraggio cardiaco. L’autorità giudiziaria ha deciso di non procedere con l’autopsia: dopo una ispezione esterna la salma del bambino è stata consegnata ai familiari per procedere coi funerali.

La scuola ha manifestato vicinanza alla famiglia con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook: “Tutta la Comunità Scolastica dell’I.C. Mercogliano – Guadagni di Cimitile, straziata dal dolore per la perdita del piccolo Andrea, si stringe, in preghiera, al dolore della famiglia”.