Attimi di paura a Meta per un’auto in fiamme

Meta. Momenti di paura nella città della penisola sorrentina per un’auto in fiamme nella zona bassa del paese nel tratto prima dell’incrocio Via Cosenza – Via Caracciolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento squadra 16b, i Carabinieri e la Polizia Locale. Sul luogo anche il sindaco Giuseppe Tito.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all’incendio dell’autovettura ma fortunatamente, stando alle prime notizie, sembra che non ci siano persone rimaste ferite.