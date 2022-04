Associazione AEQUA 20- Vico Equense -Appuntamenti primavera/estate 2022

Sabato 23 aprile ore 20,00 Cattedrale di Vico Equense

Ilaria Pilar Patassini, voce

Roberto Tarenzi, pianista

(pianoforte ditta “Santarpino/Scafati”)

In programma brani di Pilar Patassini (https://pilar.it/)

La serata è dedicata al concittadino Eugenio Coppola, partigiano della

VI Divisione Alpina Asti, del quale sarà letta una breve biografia.

Domenica 24 aprile ore 20,00 Cattedrale di Vico Equense

“Quando il sole era splendente sopra Odessa“

Angela Luglio, soprano Anna Valanzuolo, pianista

(pianoforte ditta Santarpino/Scafati)

Musiche di Tamara Mormone (Odessa, 1911 – Napoli, 2009), Mario Bugamelli

(Karkhiv/Ucraina 1905–Trieste 1978) e Luigi Ricci; Ludwig Van Beethoven e

Pete Seeger (da melodie popolari ucraine); Sergej Prokofiev, Leo

Ornstein. Saranno eseguiti brani inseriti nell’opera in russo “Kamorra”,

scritta da Eugenio Esposito (C/mare di Stabia, 1863 – Milano, 1950) e

rappresentata a San Pietroburgo (assistente Sergei Rachmaninoff!).

La serata sarà a beneficio

delle famiglie ucraine ospitate a Vico.

Domenica 1°Maggio, a partire dalle ore 11,30 “La Woodstock del provolone del monaco”

Trekking e Musica a Monte Comune(Vico Equense)

con :

Rosalba Alfano, voce e Salvatore Torregrossa, tastiera

Antonio Arietano, clarinetto e Claudio Patuto, fisarmonica

Leandro Tammaro, chitarra e voce

Monte Comune (870 mt di altezza) è uno straordinario pianoro, sito nel territorio di Vico

Equense, che s’affaccia sui golfi di Napoli e Positano; valorizzato dalla famiglia Albano

con un allevamento di vitelli e mucche che producono latte di eccellente qualità, parte del

quale utilizzato per il pregiato formaggio DOP “Provolone del monaco”(Caseificio “La

verde fattoria”). La manifestazione si terrà in prossimità dell’agriturismo “La Baita sui

golfi” che fornirà l’energia elettrica necessaria per un minimo di amplificazione. L’ingresso

allo spiazzo (100 mt x10 ) è assolutamente libero e non comporta alcun obbligo.

Sono tre i sentieri che portano a Monte Comune, ci limitiamo a indicare quello che parte

dalla frazione di Preazzano e quello che inizia da S. Maria del Castello, preferibile per la

possibilità di parcheggiare l’auto senza grandi difficoltà. Esiste anche la strada rotabile

(privata) della famiglia Albano: quasi due chilometri cementati con qualche difficoltà e un

km di sterrato in discrete condizioni, con qualche punto da affrontare con cautela. Chi

volesse salire in auto dovrà prenotare al citato agriturismo che ha un parcheggio limitato,

al massimo 15 auto.

L’agriturismo venderà altresì, possibilmente su prenotazione, panini a base di provolone

del monaco DOP e/o salumi di produzione propria. Cell utili :per info: Beniamino Cuomo

339 60 31 725; per info e prenotazioni: “La baita sui golfi” cell. 366 48 48 774.

Martedì 17 maggio ore 20,00 Cattedrale di Vico Equense

Un graditissimo ritorno:

Il Quartetto di Venezia

Andrea Vio, 1° vl Alberto Battiston, 2° vl

Mario Paladin, vla Angelo Zanin, vlc

In programma musiche di Hugo Wolf e Ludwig Van Beethoven.

Nello stesso giorno alle ore 11,00 il Quartetto incontrerà allieve/i

del Liceo F. Grandi di Sorrento.

Giovedì 2 giugno ore 20,15 Festa della Repubblica Cattedrale di Vico Equense

Commemorazione dei Partigiani:

Franca Scaramellino

e di suo marito Camillo Renzi (Dachau, 1945)

con il

Quartetto dell’Accademia Sannita

Lugi Abete, 1° vl Vittorio Fusco, 2° vl

Alessandro Zerella, vlaSilvano Fusco, vlc

In programma quartetti di Szymon Laks, Erwin Schulhoff

Mario Finzi e Hugo Distler.

Il programma, inizialmente previsto per il Giorno della Memoria, ha il patrocinio del

Consolato onorario della Germania, dell’Istituto di Cultura Austriaca in Roma e della

Fondazione Villa Emma di Nonantola.

S.Laks,dopo essere stato per quasi due anni direttore dell’orchestrina di Auschwitz e in seguito a Dachau,

scrisse il Quartetto n. 3 nell’estate del 1945.

E.Schulhoff, morto nel 1942 nel lager di Wurzburg, scrisse tra il 1918 e il 1919 il Quartetto op. 25,

probabilmente terminato in un campo di prigionia italiano dove era rinchiuso come soldato dell’esercito

asburgico. M. Finzi, musicista e magistrato, era il responsabile della DELASEM per Villa Nonantola dove

furono accuditi bambini ebrei. Arrestato, morì ad Auschwitz nel 1945.

Hugo Distler, organista liturgico protestante a Berlino, nobile d’animo, preferì suicidarsi nel 1942 piuttosto

che partire con la Wermacht per il fronte orientale.

Salvatore Guadagnuolo leggerà brani di Odoardo Focherini, Mario Finzi e Dietrich Bonhoeffer.

. Lode agli uomini di buona volontà e agli operatori di Pace.

Lunedì 27 giugno, ore 20,45 Montechiaro/Vico Equense (luogo da definire)

Quartetto Vetter

Raffaele Tiseo, viola d’amore Vittorio Fusco, vl

Alessandro Zerella, vla Silvano Fusco, vlc

In programma musiche di Mozart e Stamitz.

La viola d’amore è un bellissimo strumento raramente utilizzato. Ha 8 corde, 4 toccate

direttamente dall’archetto o pizzicate; le altre 4 poste sotto queste suonano per risonanza.

Un’occasione per sentire la voce di un bellissimo strumento oggi raramente utilizzato.

Venerdì 8 luglio ore 20,45

Montechiaro/Vico Equense

B&B Giardino 21 marzo (Via Cavoniello)

La dottoressa Antonella Trombone

presenta il suo libro:

“Teresa Motta, una bibliotecaria e un anno di vicende memorabile”

(con lettere inedite del Prof. Manlio Rossi Doria)

conclude Leandro Tammaro

chitarra e voce, melodie napoletane.

Domenica 17 luglio ore 21,00 Cattedrale di Vico Equense

Concerto con i Docenti delle

Masterclass Penisola Sorrentina ed Anacapri:

D. Cantella, pf – – C. Gestem, vl – M. Lombardi, oboe

M. L. Rocca, vl. – Francesco Solombrino, vl e vla , J. Stern vlc

Musiche di Mozart e Alfred Hill (inedito in Italia)

Lunedì 18 luglio ore 21,00

Cattedrale di Vico Equense

Musiche di Jean J. Rousseau, Federico Garcia Lorca, James

Joyce, Anthony Burgess, Paul Bowles, Raffaele Viviani

(sì sì,proprio loro…)

Francesca Russo Ermolli Vincenzo Caruso

mezzosoprano pianista

pianoforte delle due serate

ditta “Santarpino/Scafati”

Giovedì 21 luglio ore 21,00 Vico Equense, Chiesa di S. Maria del Toro

Allieve/i della Masterclass Penisola Sorrentina

Eseguono musiche di:

Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli e Felix Mendelsshon.

• Ringraziamenti sentiti alla Famiglia Albano, alla Curia di Sorrento/C.mare di Stabia,

a Don Ciro Esposito parroco della Chiesa S. Ciro e Giovanni e a Padre Gennaro

dell’ordine dei Carmelitani per la gentile disponibilità nei riguardi di queste iniziative

musicali. Si ringraziano altresì le persone che stanno attivamente collaborando con

l’Associazione.

• N.B: ci sarà un comunicato per ogni singola serata 7/10 giorni prima della data

stabilita con l’indicazione del luogo esatto dove sarà eseguito il programma

previsto. Sono in corso lavori nel rione Vescovado che potrebbero obbligarci ad

utilizzare la Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni. Tutti i concerti sono ad ingresso libero,

regolamentato in base alla normativa anticovid prevista al momento.

cell/wh: 339 60 31 725 – mail: cuomobenjamin@yahoo.it

Profilo FB: Cuomo Beniamino (con questa foto

