Arturo Gambardella di Positano giovedì 28 aprile nei panni di un ballerino nel film di Leonardo Pieraccioni. L’attore Arturo Gambardella, originario di Positano, giovedì 28 aprile, a partire dalle ore 21.20, sarà su Rai 2 nei panni del ballerino di rock’n’roll del film di Leonardo Pieraccioni “Il Professor Cenerentolo”.

Nella foto si vede una scena di un film divertentissimo, da non perdere. Nel cast Laura Chiatti e Massimo Ceccherini.

Umberto è un ingegnere che ha tentato una rapina in banca ed è stato colto con le mani nel sacco. Per questo sta scontando oltre tre anni di pena nel carcere di Ventotene, ma può frequentare la biblioteca locale e girare film educativi insieme ai compagni di sventura e al direttore della prigione. Durante la proiezione del suo ultimo film Umberto incontra Morgana, una bella insegnante di ballo che lo scambia per un operatore culturale e pare interessata a frequentarlo. Umberto dunque alimenta l’equivoco e inizia ad inventarsi mille occasioni per sgattaiolare fuori di prigione, nonostante il rientro obbligato a mezzanotte, come un moderno Cenerentolo.

Alla sua dodicesima regia, Leonardo Pieraccioni tenta di proporre una commedia di maggiore complessità narrativa e registica, ma il risultato è un guazzabuglio via via sempre più improbabile che sostituisce al candore naif de I laureati e de Il ciclone con i cliché da film “di Natale” (nonostante la storia sia ambientata d’estate).

Purtroppo l’effetto non è comico ma goffo e impacciato, e crea più disagio e imbarazzo che risate. Alcuni interpreti – Sergio Friscia nei panni di un carcerato siciliano, Lorena Cesarini in quelli della figlia del direttore del carcere e Davide Marotta nel ruolo di Arnaldino, l’addetto alla biblioteca con un animo da James Bond intrappolato in un fisico bonsai – gestiscono bene lo spazio loro assegnato, e la regia di Pieraccioni ha qualche momento felice che denota una certa voglia di avventurarsi su territori inesplorati, ma la sceneggiatura lascia a desiderare e fa rimpiangere la vis comica degli esordi del regista toscano che omaggiava l’umorismo pungente e goliardico di Mario Monicelli.

Solo verso la fine del film si intuisce quale strada avrebbe potuto percorrere Pieraccioni per tornare alle sue radici e ad un argomento veramente personale, ed è il momento in cui Umberto dichiara la sua inadeguatezza alla figlia nata da un precedente matrimonio (che si chiama Martina, come la figlia del regista-autore) e la prega di perdonargli il suo essere imperfetto. In quel rapporto c’era una storia tenera e potenzialmente divertente, pur nel suo pathos sotteso.