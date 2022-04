Segnalazione di Maurizio Vitiello – Focus sull’artista Iolanda Morante.

Iolanda Morante è nata a Benevento ed è residente a Cervinara (AV); diplomata presso il Liceo Artistico Statale SS. Apostoli, nell’anno 1999/2000.

Per un lungo periodo ha accantonato il mondo della pittura per dedicarsi ad altre attività, ma dal 2018 ha ripreso in mano i pennelli per ripercorrere la strada che aveva lasciata tempo addietro.

E’ un’artista a cui piace sperimentare, cambiare passando dal figurativo all’astratto; predilige la pittura acrilica, ma sta sperimentando anche lavori in cartapesta.

In questi anni ha partecipato a diversi concorsi e a collettive nazionali e internazionali.

L’arte per lei è vita: realizza opere inseguendo le sue emozioni, il suo stato d’animo, la sua visione del mondo e della vita.

Ultimi riconoscimenti:

Vincitrice del Concorso Grand Award of Hagiography 2021, sez. Pittura, indetto da Writers Capital Foundation (Grecia).

Finalista nella sez. Pittura al Concorso Internazionale “Arte che cura 2021”, indetto dall’Accademia Imago (Napoli).

Selezionata e nominata Top Artist per la Collettiva Woman presso la Galleria Casa Cava (Matera), dal 24 settembre al 1° ottobre, evento organizzato dall’Art Director Antonietta D’Ecclesiis.