Arisa e Rocco Siffredi insieme , ecco i retroscena

I retroscena su Arisa e Rocco Siffredi insieme. Le foto condivise dalla cantante sul suo profilo Instagram venerdì 22 aprile fanno impazzire i follower e il web. I due compaiono in diversi scatti che li ritraggono divertiti e ammicchenti e alla fine dello slideshow è anche presente un breve video. Pochi secondi in cui si sente dire da Arisa: “Quindi Rocco sì”. Tre parole più che sufficienti a suscitare curiosità e interpretazioni.

L’anno scorso la cantante ha partecipato a Ballando con le Stelle, ha vinto il programma e ha trovato l’amore, fidanzandosi col ballerino Vito Coppola. Durante lo spettacolo, Arisa aveva risposto anche a una provocazione di Serena Bertone, che aveva paragonato una sua esibizione a un film erotico amatoriale: “Se la mia professione dovesse prendere una strada erotica non avrei nessun problema. Non sono per niente contraria agli operatori del sesso e li rispetto come tutti gli altri lavoratori”, aveva detto per poi aggiungere: “C’è tanto porno in tv, quindi perchè non fare un film vero?”. In seguito Arisa aveva avuto modo di raccontare quanto si fosse sentita ferita dalle parole della Bertone: “Mi è sembrato che una donna fraintendesse un’altra donna”.

Parole che avevano risuonato come musica per le orecchie di Rocco Siffredi. L’attore, regista e produttore pornografico aveva infatti avuto modo di esprimere il suo apprezzamento per la svolta sexy della cantante in un’intervista a MOW: “Arisa è sexy a livelli surreali. Mi piace molto come donna, sono un suo fan”, aveva detto esprimendo il desiderio di poter fare un film con lei. Non è dato sapere se tutto ciò avverrà e una foto giocosa è un po’ poco per lanciarsi in previsioni, ciò che appare chiaro, però, è che tra i due ci sono simpatia e stima reciproche.