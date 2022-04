Aria di Pasqua a Piano di Sorrento: prendono forma i primi caciocavallini per Le Palme

Uno dei periodi più suggestivi dell’anno per visitare la Penisola Sorrentina è quello legato alla Pasqua, ricco di affascinanti tradizioni popolari, spesso legate alle celebrazioni religiose da sempre molto sentite dalla popolazione locale. Il primo coinvolgente appuntamento è quello della Domenica delle Palme e, per i bambini della costiera è questa una delle tradizioni più sentite ed attese. Le palme degli abitanti della Penisola Sorrentina si cominciano ad adornare in vista della Domenica delle Palme che quest’anno ricorre il 10 aprile. A Piano di Sorrento si lavora per decorare con i caciocavallini le palme in vista della benedizione: una tradizione insormontabile che va avanti da anni e anni in questo territorio. Il caseificio Scala di Piano di Sorrento, come tanti altri, lavora per mantenere viva l’usanza di portare in chiesa il rametto d’ulivo con tanto di caciocavallo in miniatura. In questo giorno si ricorda l’ingresso in Gerusalemme di Gesù accolto dalla popolazione con enormi rami di palma, si apre la settimana che precede la Santa Pasqua, con i secolari e tradizionali riti religiosi. Ogni anno è una gara a chi esibisce quasi in trofeo, il ramo piu grande d’olivo, e, la definizione di “ramoscello” sembra essere quasi un eufemismo.