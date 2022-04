APRE IL PARADISO RELAIS DI VIETRI SUL MARE

Una villa privata, tornata a nuova vita grazie ad una sapiente ristrutturazione, immersa nella natura con vista mare: è il Paradiso Relais a Vietri sul Mare, perla della Costiera Amalfitana, che torna ad accogliere gli ospiti a partire da venerdì 29 aprile.

Un albergo di lusso, una casa per le vacanze che si trasforma in una residenza estiva privata dalle caratteristiche uniche, grazie al design ricercato degli arredi in stile contemporaneo, alla natura incontaminata del contesto circostante e alle esperienze dedicate agli ospiti che desiderano un luogo intimo ed esclusivo, dove ritrovare comfort e servizi su misura: il Paradiso Relais offre 22 camere e suite, alcune con jacuzzi privata in terrazza, tutte con terrazze panoramiche con vista sul Golfo di Salerno e sui paesaggi della Costiera Amalfitana, piscina esterna panoramica con terrazza solarium completamente ristrutturata, lounge bar e ristorante dove la guida è affidata alla maestria dello chef Francesco Russo, insieme a quella del vicino Hotel Raito, della stessa proprietà.

“L’apertura del nostro Paradiso Relais, quarto hotel del gruppo, segna un passo importante per la stagione 2022, che si preannuncia sotto i migliori auspici – afferma Giuseppe Marchese, CEO di Ragosta Hotels Collection. “Anche qui siamo intervenuti con lavori strutturali, che hanno coinvolto principalmente la terrazza solarium della piscina, in una ottica di continuo miglioramento” – ha aggiunto Marchese. “Il Paradiso Relais è un piccolo gioiello del nostro gruppo, dove gli ospiti si sentono davvero a casa ma con servizi dedicati.”

A poca distanza dal centro di Vietri sul Mare, il comune patrimonio dell’UNESCO noto per l’antica tradizione della ceramica e facilmente raggiungibile da Salerno, il Paradiso Relais è un luogo ideale per visitare la Costiera Amalfitana in totale relax e in tal senso, per una pausa di puro benessere, è possibile avvalersi anche della Spa del vicino Hotel Raito.

Insieme al Paradiso Relais, Ragosta Hotels Collection offre altre strutture a 5 stelle in Italia: Hotel Raito Amalfi Coast, 76 camere e suite sempre a Vietri sul Mare, Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite accanto alle Terme di Diocleziano, La Plage Resort a Taormina, 59 camere e suite proprio di fronte all’Isola Bella.