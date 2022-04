Anticipata la riapertura della Sorrento-Massa Lubrense

L’amministrazione comunale di Massa Lubrense ha deciso di anticipare la riapertura al traffico di via Partenope in occasione delle festività pasquali. In un primo momento si prevedeva di chiudere il cantiere martedì 12 aprile in modo da consentire il ritorno alla circolazione a pieno ritmo da mercoledì. Ora, invece, è stata disposta già da ieri la pausa dei lavori.

“In occasione delle festività di Pasqua e della festa del 25 aprile i lavori su via Partenope saranno sospesi.

Pertanto la strada sarà regolarmente aperta al traffico veicolare da: Lunedì 11 aprile a lunedì 25 aprile”, si legge in una nota diffusa dal Comune costiero.

Durante questo periodo saranno ripristinate le corse Sita ed Eav secondo orari e percorsi consueti.

“I lavori – aggiungono dal Comune di Massa Lubrense – proseguiranno a partire dal 26 aprile e fino al 3 giugno sempre con chiusura dalle ore 8:30 alle ore 17 a esclusione dei festivi e prefestivi. Dal 3 giugno non ci saranno più chiusure”.