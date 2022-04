Andrea Sannino a Positano, il sindaco: concerto della ripartenza

La città di Positano, in costiera amalfitana, attendeva con gran fervore l’arrivo di Andrea Sannino. La vigilia della Domenica delle Palme è stata celebrata in musica in una Piazza dei Racconti che ha ospitato il primo grande evento della Costa d’ Amalfi in primavera, il primo della ripartenza. Positanonews sul posto ha potuto intervistare il sindaco, Giuseppe Guida, che si è detto soddisfatto e fiero di come la sua città sta affrontando il ritorno alla normalità, e che ieri sera l’ha fatto con un veicolo di emozioni molto forte: la musica. Domani (riferito a oggi, ndr) ritorniamo a benedire le nostre palme dopo due anni – ci ha detto Guida. E’ una bella sensazione passeggiare per le strade del nostro paese e vederlo pieno di turisti e pieno di gente. E’ una cosa che ci riempie di orgoglio e di emozione. Sembra di essere ritornati al 2019 quando vivevamo nella normalità: l’auspicio è quello, che questo 2022 sia l’anno della definitiva ripartenza. Iniziamo questa sera con Andrea Sannino in concerto in Piazza dei Racconti. Un concerto chiaramente dedicato alla musica. Anche un abbraccio per la pace – ha concluso il sindaco.