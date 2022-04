Anche delle ragazze di Positano premiate dalla Scuola “Danzarte” di Sant’Agnello con una borsa di studio

La scuola di danza di Sant’Agnello “Danzarte” segue con amore e passione bambine e ragazze con la passione per questa disciplina e le aiuta a muovere i primi passi nel mondo della danza per poi accompagnarle in tutto i progresso che le porteranno a realizzare il loro sogno di ballare sulle punte. Una scuola frequentata non solo dalle bambine e dalle ragazze della penisola sorrentina ma anche da tante giovani promesse di Positano.

E tra le premiate della Scuola di Danza che vincono una borda di studio ci sono, infatti, anche delle ragazze di Positano che portano in alto il nome della città verticale. Ecco la classifica:

1° posto cat Senior “Les Avantiques”

1° posto cat Junior “Lil Bandits Crew”

+ borsa di studio per entrambe i gruppi per “Sud Camp”