Amalfitana: non sono previsti nè annunciati provvedimenti, caos traffico per raggiungere da Minori la Grotta dello Smeraldo, e a Pasqua?

Costiera amalfitana Amalfitana: non sono previsti nè annunciati provvedimenti, storia del caos traffico per raggiungere da Minori la Grotta dello Smeraldo

A Torre Paradiso di Minori il primo intoppo con un pullman ed un furgone in manovra per tentare di proseguire; liberati ci hanno bloccati, a mezzo semaforo, alle porte di Castiglione di Ravello ( inconcepibile che ad aprile la statale 163 possa essere interessata a lavori di scavo per la posa di non si sa di cosa; e c’è una ordinanza del Prefetto di Salerno che vieta qualsiasi intervento non di somma urgenza su questa strada). Si va avanti di qualche metro e si arriva al caos del bivio : auto ferme in doppia fila, auto ferme per il semaforo, traffico da e per Ravello e nessun ausiliario o vigile o controllore di altro tipo; passati indenni il bivio, dopo 50 metri blocco per autobus che faticava a procedere; si scende verso Atrani dove il lato mare è parcheggio che arreca confusione come quello prima del tunnel da Atrani per Amalfi: qui una vecchia 500 era sistemata quasi in mezzo alla sede stradale; ad Amalfi tutto liscio e così fino al Borgo sant’Andrea dove, causa auto dovunque e camions in manovra, un bus faticava a procedere; tutto o.k. fi no alla grotta dello smeraldo.

Ci sembra un pò troppo ; ci sembra un grande abuso della sopportazione umana; ci sembra un continua brutta figura con i tanti turisti stranieri che impegnano il lato ovest della Divina.

Ci informano che è così’, se non peggio, tutti i giorni. E siamo ad un lunedì di bassa stagione, che succederà a Pasqua?