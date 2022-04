Amalfi-Positano, addio a Silvia D’Alessio: lunedì i funerali

Amalfi-Positano. Ci lascia l’anima buona e dolce di Silvia D’Alessio, vedova Amatruda. Improvvisamente la signora Silvia ha lasciato questa vita terrena per ricongiungersi in cielo ai suoi cari. Una sposa, mamma e nonna esemplare, ora la piangono i figli Luigi e Nunzia, la nuora Mena, la nipote Silvia, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti. Il rito esequiale avrà luogo lunedì 25 aprile alle ore 9.30, presso la Cattedrale di Amalfi. Per volontà dell’Estinta la salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate nel Cimitero di Scala. A causa del Covid-19, si ricorda, sono vietati corteo e visite. La redazione di Positanonews porge le sue sincere condoglianze alle famiglie D’Alessio e Amatruda per la perdita.