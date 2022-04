Amalfi piange Francesco Saverio Pisani, il commosso saluto del figlio Ignazio: “Ciao Papà, grazie di cuore…”

La città di Amalfi piange Francesco Saverio Pisani, scomparso in questa domenica di aprile ed i cui funerali saranno celebrati alle 16.30 di domani, 25 aprile, nella Cattedrale cittadina. Una persona amata e benvoluta da tutti, che ha vissuto nel rispetto dei valori della famiglia e del lavoro. Un dolore immenso per tutti coloro che l’hanno conosciuto ed un vuoto lasciato nella sua famiglia. A salutarlo con un post su Facebook è il figlio Ignazio che pubblica una foto del padre che racchiude una delle sue grandi passioni: la Ferrari e l’automobilismo. Ad accompagnare la foto una semplice frase che però racchiude tutto l’amore di un figlio per il padre: «Ciao Papà, grazie di cuore…”».