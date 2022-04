Amalfi: la verità sul parcheggio Luna Rossa. Parola al sindaco

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha fissato un appuntamento con i suoi concittadini per il 28 aprile. Piazza della Bussola è dunque pronta ad ospitare l’incontro tra il sindaco e gli amalfitani per le ore 20:00. Oltretutto si tratta di un piccolo passo per il ritorno alla normalità dalla pandemia da covid 19, cogliendo la palla al balzo per la ripresa delle attività in presenza.

Rilancio del turismo

Un incontro di cruciale importanza dal momento in cui si toccheranno temi fondamentali per il turismo in arrivo in questo 2022: si parlerà di lavori e progetti in corso, oltre alle scelte per lo sviluppo turistico. Fattori determinanti per il rilancio dell’offerta dell’Antica Repubblica Marinara che può ancorarsi ai suoi capisaldi più importanti: la bellezza e la storia. All’incontro non si parlerà, tuttavia, solo di turismo. Il sindaco ha previsto anche alcuni chiarimenti sulla vicenda che ha portato alla chiusura del parcheggio Luna Rossa, recentemente riaperto.

La verità sul parcheggio

Milano l’ha intitolata “la verità sul Luna Rossa”, il punto saliente dell’ordine del giorno con il quale si parlerà del Parcheggio Luna Rossa. La struttura, ricordiamo, era stata sequestrata il 24 febbraio scorso dalla procura della Repubblica di Salerno perché non era in regola con le norme antincendio. Recuperati così oltre 100 posti auto, a disposizione di turisti e cittadini. Lo scorso 15 aprile, invece, proprio il sindaco Milano ha annunciato la riapertura del parcheggio.