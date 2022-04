Amalfi: interruzione al transito in orario notturno sulla SS163.

Sarà interrotto il transito sulla SS163 ad Amalfi (km 29+750) in orario notturno per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza al costone roccioso sottostante Via Annunziatella

dalle 00:00 alle 06:00 di mercoledì 20 aprile 2022

dalle 00:00 alle 06:00 di giovedì 21 aprile 2022

dalle 00:00 alle 06:00 di venerdì 22 aprile 2022

e

dalle 00:00 alle 06:00 di mercoledì 27 aprile 2022

dalle 00:00 alle 06:00 di giovedì 28 aprile 2022

dalle 00:00 alle 06:00 di venerdì 29 aprile 2022.

Il transito sarà consentito a mezzi di emergenza/soccorso, servizio notturno reso dalle farmacie e bus di linea.