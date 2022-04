Amalfi in lutto per la scomparsa improvvisa di Melvin James, per tutti Jess. A piangerlo sono la mamma Margaret, la compagna Lisa, le figlie Erika e Jessica, i parenti e tutti gli amici.

Il rito esequiale avrà luogo domani, mercoledì 27 aprile, alle ore 16.30 in Cattedrale.

La redazione di Positanonews si stringe virtualmente alla famiglia in questo doloroso momento e porge le sue più sentite condoglianze a tutti coloro che l’hanno amato.